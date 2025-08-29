Минниханов и Фальков обсудили взаимодействие в высшем образовании

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе встречи, прошедшей в Доме Правительства РТ, собеседники обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в части системы высшего образования на региональном уровне.

В частности, речь зашла о Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов страны. Татарстан по итогам 2024 занял в нем третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, оказались затронуты другие актуальные темы.