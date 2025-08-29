Песошин и Фальков представили коллективу КНИТУ-КАИ нового ректора

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков представили коллективу Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева – КАИ представили нового ректора Кирилла Охоткина. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Алексей Песошин напомнил, что в феврале 2025 года руководством Татарстана по согласованию с Минобрнауки России было предложено назначить исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ Кирилла Охоткина.

Позднее, 27 июня, состоялась конференция работников и обучающихся КНИТУ-КАИ по избранию ректора вуза. Подавляющим большинством голосов (79,2%) оказался избран Кирилл Охоткин. Ректор назначается приказом руководителя Минобрнауки РФ.

«Желаю вам, Кирилл Германович, плодотворной работы и больших успехов», – сказал Алексей Песошин новому ректору.

В свою очередь Валерий Фальков заявил, что одной из важнейших задач на сегодня является достижение технологического лидерства. Эту цель обозначил Президент России Владимир Путин.

«Технологическое лидерство – это не импортозамещение и даже не технологический суверенитет. Это взгляд за горизонт, совершенно другие компетенции, уровень амбиций», – убежден федеральный чиновник.

«Вы видите, как много усилий тратится на возрождение огромный отрасли самолето- и вертолетостроения. Всего пять стран мира способны создавать авиационные двигатели, еще меньше – в совокупности строить самолеты и вертолеты. Важно возродить былое величие», – выразил уверенность министр.

«Для этого нам нужны соответствующие кадры, технологии, научные школы. Следует трансформировать инженерное образование, эту работу мы последовательно ведем. Коллективу университета и новому ректору необходимо включиться в эту работу, системно и в тесном взаимодействии с индустрией», – добавил Фальков.

Кирилл Охоткин поблагодарил за оказанное доверие. «Спасибо всем тем, кто поддержал меня на выборах. Отдельная благодарность руководству республики и Министерству науки и высшего образования России за то, что поверили в те идеи, которые я хочу привнести в университет. Буду оправдывать все надежды, возложенные на меня и наш вуз», – заверил он.

Кирилл Охоткин родился 14 июля 1976 года в городе Майкопе Краснодарского края. Окончил Сибирскую аэрокосмическую академию в 1999 году по специальности «физика», квалификация – инженер-физик. В 2018–2024 годах занимал должность заместителя генерального директора по науке в АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева.