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Общество 25 апреля 2024 16:01

Минниханов и Фальков обсудили развитие высшего образования в Татарстане

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Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Минобрнауки России Валерием Фальковым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Встреча состоялась на полях Российского венчурного форума, который открылся сегодня в Казани. Участники беседы затронули вопросы сотрудничества, в том числе касающиеся развития системы высшего образования на региональном уровне. Кроме того, Минниханов и Фальков обсудили реализацию образовательных проектов в республике.

Раис РТ поблагодарил собеседника за участие в мероприятиях Российского венчурного форума.

#Рустам Минниханов #высшее образование
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