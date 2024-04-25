Минниханов и Фальков обсудили развитие высшего образования в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Минобрнауки России Валерием Фальковым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Встреча состоялась на полях Российского венчурного форума, который открылся сегодня в Казани. Участники беседы затронули вопросы сотрудничества, в том числе касающиеся развития системы высшего образования на региональном уровне. Кроме того, Минниханов и Фальков обсудили реализацию образовательных проектов в республике.

Раис РТ поблагодарил собеседника за участие в мероприятиях Российского венчурного форума.