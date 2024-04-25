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Минниханов и Фальков обсудили развитие высшего образования в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Минобрнауки России Валерием Фальковым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Встреча состоялась на полях Российского венчурного форума, который открылся сегодня в Казани. Участники беседы затронули вопросы сотрудничества, в том числе касающиеся развития системы высшего образования на региональном уровне. Кроме того, Минниханов и Фальков обсудили реализацию образовательных проектов в республике.
Раис РТ поблагодарил собеседника за участие в мероприятиях Российского венчурного форума.
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