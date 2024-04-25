Минниханов дал старт Российскому венчурному форуму

В Казани прошла церемония открытия XVIII Российского венчурного форума. Главной темой события, которое развернулось на площадке международного выставочного комплекса «Казань Экспо», стало «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций».

«Многолетняя традиция его проведения в нашей республике (форума – прим. Т-и) — свидетельство консолидации усилий Татарстана и всех субъектов национальной инновационной системы», — заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия.

Он подчеркнул, что в этом году в мероприятии принимают участие свыше 4 тыс. участников, в деловой программе задействовано свыше 200 спикеров, около 100 представителей инвестиционных фондов, а также более 50 стартап-проектов.

«Форум в очередной раз подтвердил статус одной из наиболее ярких и представительных дискуссионных площадок отечественной венчурной индустрии», — подчеркнул Минниханов.

По его словам, это стало возможным во многом благодаря ряду содержательных и организационных новшеств: расширенной двухдневной программы и особого акцента на возросшей роли технологического предпринимательства.

Минниханов добавил, что основная цель работы площадки — формирование зрелого венчурного рынка, независимого от зарубежных источников финансовых ресурсов.

При этом важно, чтобы отечественная венчурная отрасль обеспечивала поддержку научным исследованиям и разработкам и способствовала широкому применению и сохранению технологий в российской экономике.

«Нам предстоит ответить на вопрос, каким образом российская венчурная индустрия может воспользоваться происходящими глубокими изменениями и открывающимися возможностями. Уверен, форум послужит удобной платформой для обмена передовым опытом. Желаю всем плодотворной работы, желаю успехов во всех начинаниях и замыслах», — заключил Минниханов.