«Священная заповедь Всевышнего»: Минниханов поздравил татарстанцев с Курбан-байрамом

Светлые помыслы и смиренные молитвы мусульман всего мира с особым трепетом и почтением обращены к Всепрощающему Аллаху, даровавшему нам путь к спасению и благочестию. Как и многие столетия назад, миллионам верующих, обращающим свои взоры к Благословенной Мекке и совершающим хадж, открывается великая истина, вселяющая в души людей глубокую веру, умиротворение и надежду на лучшее будущее. Такие слова привел Президент Татарстана Рустам Минниханов в поздравлении жителям республики по случаю праздника Курбан-байрам.

«Курбан – это священная заповедь Всевышнего, запечатленная в наших благодарных сердцах. Досточтимый Коран учит людей служить Богу, быть добрыми “с родителями и близкими родственниками, и сиротами, и нуждающимися”, со всеми, кто нас окружает. В наше непростое время эти человеческие качества особенно важны и востребованы.

Курбан-байрам, славящийся своими многовековыми традициями милосердия и благотворительности, по праву является одним из наиболее почитаемых и значимых торжеств в нашей республике. Особое звучание он приобретает в нынешнем году – в связи с празднованием на общероссийском уровне 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Многие из нас стали свидетелями и участниками поистине исторических событий, ознаменовавших собой этот славный юбилей. Добровольное принятие в 922 году предками татар на государственном уровне ислама во многом предопределило формирование уникальной российской цивилизации, соединяющей традиции Запада и Востока, сделало нас неотъемлемой частью огромного мусульманского мира.

Воздавая сегодня хвалу всемилостивому Аллаху за его безграничные милости, мы с благодарностью вспоминаем добрые дела тех, кто стоял у истоков веры и на протяжении многих столетий уверенно вел наш народ по пути, указанному Всевышним. Пусть же благословенный Курбан-байрам откроет перед нами новые духовные горизонты, даст нам силы для созидательного труда и защиты Отечества!» – говорится в тексте поздравления.