Минниханов и делегация Узбекистана обсудили обмен опытом в IT и благоустройстве дворов

Восстановление и увеличение товарооборота, а также реализацию совместных проектов в сферах здравоохранения и IT, обмен опытом в благоустройстве дворов и других сферах обсудили Президент Татарстана Рустам Минниханов и делегация Узбекистана. Встреча прошла в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Делегация Узбекистана во главе с хокимом города Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым прибыла в Казань с рабочим визитом и уже изучила опыт татарстанских коллег в создании и развитии общественных пространств, парков и скверов. Интересовал их и капремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов. В частности, они побывали в Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре «Белые цветы» и в экстрим-парке «Урам». Затем в Нацбиблиотеке РТ для них провели презентацию Стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки.

Президент Татарстана поблагодарил участников встречи за интерес к опыту республики в данных сферах. Также он выразил признательность руководству Узбекистана за поддержку и соболезнования в адрес семей погибших и пострадавших в трагических событиях в казанской гимназии №175.

По словам Рустама Минниханова, в последнее время взаимодействие с узбекскими партнерами активно развивается. Так, заседание ЕАЭС Казань недавно посетил Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В 2019 году руководитель РТ побывал в Ташкенте и Самарканде с рабочим визитом.

«В нынешних условиях для восстановления и увеличения товарооборота, других экономических показателей важен обмен делегациями, изучение возможностей друг друга», — отметил Минниханов.

Со своей стороны Жахонгир Артикходжаев дал высокую оценку опыту Татарстана в части внедрения инноваций и процессе благоустройства дворовых территорий. Он отметил, что Узбекистан заинтересован в изучении системы «Умный город», а также опыта РТ в сфере ЖКХ, управления многоквартирными домами и реализации программы «Наш двор».

Также Узбекистан изучает возможность совместной реализации ИТ-продуктов в сфере здравоохранения, добавил он.

В завершение мероприятия Жахонгир Артикходжаев оставил запись в Книге почетных гостей Казанского Кремля.

Ранее с представителями делегации Узбекистана встретился мэр Казани Ильсур Метшин, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Фото пресс-службы Президента РТ