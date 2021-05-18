Казань с рабочим визитом посетила делегация Узбекистана

Столицу Татарстана с рабочим визитом посетила делегация из Узбекистана. Хоким города Ташкента Жахонгир Артикходжаев, министр жилищно-коммунального хозяйства Шерзод Хидоятов, хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов встретились с мэром города Ильсуром Метшиным. Об этом сообщает официальный сайт хокимията города Ташкента.

Во время встречи стороны высказали мнения о расширении практического сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области градостроительства в 2021-2022 годах.

Гости из Узбекистана изучили опыт системы жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, осмотрели объекты социальной и инфраструктурной сферы Казани, заинтересовались работой общественного транспорта.

Делегация также посетила Горкинско-Ометьевский лесопарк, Национальную библиотеку РТ, бульвар «Белые цветы», экстрим-парк «Урам», жилой комплекс «Арт Сити», озеро Нижний Кабан, образовательные, спортивные и другие объекты.

Во встрече приняли участие помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова, генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев и другие.

Подобные двусторонние встречи представителей исполкома Казани и Узбекистана проводятся ежегодно. Ранее гости из республики уже приезжали в столицу Татарстана. Они обсуждали сотрудничество в туристической сфере, в частности, возможность запуска прямых авиарейсов между республиками.

Кроме того, более 30 компаний Татарстана приняли участие в международной выставке в Узбекистане, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Фото: официальный сайт хокимията города Ташкента.