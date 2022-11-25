Минниханов и Чернышенко посетили IT-парк имени Башира Рамеева в Казани

Фото: пресс-служба Президента РТ

Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Президент Татарстана Рустам Минниханов посетили сегодня новый технопарк «IT-парк имени Башира Рамеева» в Казани. В частности, они побывали в киберпарке – одной из площадок для тренировок спортсменов турнира по инновационным видам спорта «Игры Будущего», а также дали старт конкурсу по технологическому предпринимательству для школьников.

Чернышенко и Минниханов осмотрели киберспортивную арену, площадка которой предназначена для развития киберспортивной индустрии Татарстана и включает в себя 120 игровых мест, стримерскую комнату, симуляторы гонок, турнирную и зрительскую зоны. Затем гости побывали в детском ИТ-парке, созданном для интеграции детей в мир цифровых технологий. Работа ведется с детьми в возрасте от 5 лет по разным направлениям – с классических IT-курсов до сопровождения команд детей в развитии их предпринимательских инициатив.

Также Дмитрий Чернышенко и Рустам Минниханов посетили цифровую библиотеку, конференц-зал и ознакомились с IT-проектами в сфере здравоохранения, образования, спорта, безопасности дорожного движения, кибербезопасности, беспилотного транспорта, а также оценили новую электронную систему спортивного хронометража.

После этого Президент РТ и вице-премьер РФ дали старт конкурсу по технологическому предпринимательству для школьников «Дай пять!», сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Вы делаете очень крутые вещи. Ваша ориентированность на коммерческую жилку поможет вам достигнуть успехов в дальнейшем. Я под огромным впечатлением. В Татарстане для вас созданы замечательные условия. Сегодня мы находимся в отличном IT-парке. Таких технопарков я не встречал нигде в мире», – отметил Чернышенко.

Минниханов в свою очередь подчеркнул, что одна из важнейших задач – обеспечить молодежь качественным образованием в сфере IT. Однако без соответствующей инфраструктуры сделать это невозможно. «Данный технопарк ориентирован в том числе на эти задачи. Мы гордимся этим ИТ-парком, он один из лучших в стране», – добавил Президент РТ.

Напомним, IT-парк имени Башира Рамеева открылся в конце августа и стал третьим технопарком в Татарстане – предыдущие были открыты в Казани и Набережных Челнах в 2009 и 2012 гг. Это самый крупный IT-парк в Татарстане – площадь составляет порядка 50 тыс. квадратных метров. Помимо офисов в технопарке организованы киберспортивная арена, детский ИТ-парк, бизнес-инкубатор, коворкинг и другие.