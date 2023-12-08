Гендиректор «КАМАЗа» спрогнозировал рекордную чистую прибыль по итогам 2023 года

Сергей Когогин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чистая прибыль КАМАЗа по МСФО в 2023 году будет более 5 млрд рублей – это рекордные показатели. Такой прогноз дал гендиректор компании Сергей Когогин.

Он отметил, что данный прогноз совпал с планами, которые ранее ставила перед собой компания. Напомним, ранее Когогин заявлял, что в 2023 году КАМАЗ планирует заработать более 300 млрд рублей выручки по МСФО. При этом чистую прибыль он прогнозировал около 5 млрд рублей. Он также подчеркнул, что у компании «пока все в порядке с финансовыми результатами», пишет «Интерфакс».

Напомним, до этого Когогин сообщал, что выручка компании по РСБУ за 2022 год выросла на 7%, до 267,3 млрд рублей. В материалах отмечалось, что чистая прибыль по РСБУ за 2022 год составила 5,4 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей направили на выплату финальных дивидендов за прошлый год.