Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гендиректор «КАМАЗа» спрогнозировал рекордную чистую прибыль по итогам 2023 года
Чистая прибыль КАМАЗа по МСФО в 2023 году будет более 5 млрд рублей – это рекордные показатели. Такой прогноз дал гендиректор компании Сергей Когогин.
Он отметил, что данный прогноз совпал с планами, которые ранее ставила перед собой компания. Напомним, ранее Когогин заявлял, что в 2023 году КАМАЗ планирует заработать более 300 млрд рублей выручки по МСФО. При этом чистую прибыль он прогнозировал около 5 млрд рублей. Он также подчеркнул, что у компании «пока все в порядке с финансовыми результатами», пишет «Интерфакс».
Напомним, до этого Когогин сообщал, что выручка компании по РСБУ за 2022 год выросла на 7%, до 267,3 млрд рублей. В материалах отмечалось, что чистая прибыль по РСБУ за 2022 год составила 5,4 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей направили на выплату финальных дивидендов за прошлый год.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»