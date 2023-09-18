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Минниханов и Арипов обсудили сотрудничество Татарстана и Узбекистана
Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудили сотрудничество российского региона и центральноазиатской страны. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
В начале беседы Рустам Минниханов отметил роль добрых отношений лидеров двух госудаств Владимира Путина и Шавката Мирзиёева в выстраивании татарстано-узбекистанского сотрудничества.
«Высоко ценим возможность расширения сотрудничества с Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений», — подчеркнул Раис РТ.
В Узбекистане на данный момент реализован ряд совместных проектов. Это, в частности, технопарки «Чирчик» и «Джизак», филиал Казанского федерального университета в Джизаке.
По итогам прошлого, 2022 года татарстано-узбекистанский товарооборот показал рост и превысил 290 млн долларов. Первая половина текущего, 2023 года также демонстрирует рост — на 30%.
В свою очередь Абдулла Арипов поблагодарил Рустама Минниханова за насыщенную программу, организованную для узбекистанской делегации в Татарстане.
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