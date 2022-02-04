Минниханов: Госзаказ должен предусматривать конкурентную зарплату рабочим

В государственном заказе должна учитываться конкурентная зарплата рабочим, полагает Президент Татарстана Рустам Минниханов. Такое мнение высказал сегодня руководитель республики, комментируя журналистам итоги встречи с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

Минниханов сказал, что во время переговоров с Мантуровым были обсуждены «злободневные вопросы». «Он нас услышал», — добавил Президент РТ.

«Мы говорим о рабочих местах, а рабочие места это, во-первых, высокая квалификация и оплата. И сегодня если государственные заказы не будут учитывать фонд оплаты, который сегодня конкурентен, конечно, нам будет сложно. И (поставлены вопросы — прим. Т-и) по продвижению на экспорт наших машин, другие вопросы. Все вопросы мы обсудили», — сказал Минниханов.

Он поблагодарил министра за поддержку проектов в Татарстане. «Республика нацелена (на развитие — прим. Т-и). Поддержка полная. И мы будем вместе дальше работать», — подчеркнул руководитель республики.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров находится в Казани с рабочим визитом, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

