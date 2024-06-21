Минниханов: Города все чаще выступают двигателями экономического роста и инноваций

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на открытии Международного форума городов стран БРИКС+ в Казани. Событие проходит в Казанской Ратуше, событие транслируется онлайн.

«Города все чаще выступают двигателями экономического роста и инноваций. Международное сотрудничество местных властей способствуют обмену передовым опытом, развитию не только самих городов, но и многих регионов и государств. Мы это знаем из собственного опыта», – отметил Минниханов.

Татарстан – один из ведущих промышленно развитых и инновационных регионов России, напомнил Раис РТ. Республика активно участвует в реализации внешней политики России, направленной на построение справедливого многополярного мироустройства.

«Лидер в этой области – наша столица. Сегодня Казань успешно развивается, занимает ведущие места во многих рейтингах нашей страны, выступает площадкой для проведения крупных мероприятий для развития евразийского диалога, укрепления сотрудничества со странами исламского мира и мировых спортивных событий», – отметил руководитель Татарстана.

Он напомнил, что Казань станет хозяйкой саммита БРИКС в октябре, что является большой честью, серьезном вызовом и огромной ответственностью. БРИКС он назвал влиятельным объединением стран, которое обеспечивает развитие современного человечества в целом. Международный форум городов стран БРИКС+ дает возможность укрепить горизонтальные региональные и муниципальные связи внутри объединения.

Ранее Рустам Минниханов зачитал приветствие Президента России Владимира Путина.

Международный форум городов стран БРИКС+ собрал около 200 участников из 20 государств, среди которых Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Иран, Эфиопия, Турция, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Аргентина, Чили, Марокко, Индонезия, Мексика. Это мэры, вице-мэры городов и лидеры организаций, объединяющих муниципалитеты своих стран. Все вместе они представляют интересы 18 тыс. муниципальных образований.

К прямой трансляции мероприятия можно присоединиться по ссылке.