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Минниханов — главам Дагестана и Севастополя: «Верим — преступники будут наказаны»
Раис Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями главе Дагестана Сергею Меликову. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова.
Накануне в регионе произошли теракты в храмах и синагоге, жертвами которых стали сотрудники полиции и гражданское население.
«Жители Республики Татарстан потрясены известием о жестоких террористических атаках в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали невинные люди. Верим, все преступники будут наказаны за свои бесчеловечные действия», — подчеркнул руководитель Татарстана.
Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поддержку всем тем, кто пострадал из-за действий экстремистов.
Кроме того, руководитель Татарстана направил соболезнования губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву.
«Татарстанцы с глубокой скорбью восприняли весть о гибели мирного населения в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь. От имени жителей республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования родственникам и близким погибших. Просим также передать слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим от обстрелов», — заключил он.
ВСУ накануне в 12.15 мск нанесли террористический удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Подрыв части ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным властей, получил 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.
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