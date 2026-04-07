Минниханов: Есть все возможности для дальнейшего расширения партнерства с Белоруссией

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем Брестского областного исполнительного комитета Белоруссии Петром Пархомчиком. Переговоры состоялись в Казанском Кремле в рамках рабочего визита белорусской делегации, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В этот же день стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Татарстана и Брестским облисполкомом.

Далее Рустам Минниханов и Петр Пархомчик обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия на межрегиональном уровне в рабочем кабинете Раиса Татарстана. Затем встреча продолжилась в расширенном составе, в зале переговоров Казанского Кремля.

Рустам Минниханов напомнил, что предыдущая встреча с белорусскими коллегами прошла в Минске в сентябре 2025 года на полях выставки «ИННОПРОМ. Беларусь». Он также отметил развитие гуманитарных связей, в том числе проведение в Казани концерта ко Дню единения народов России и Белоруссии.

«Этот день напоминает нам о важных ценностях – единстве, согласии и добрососедстве. Мы в Татарстане высоко ценим возможность расширения взаимодействия с Вашей страной и ее регионами в рамках дружественных российско-белорусских отношений», – сказал он.

По словам Минниханова, Президенты двух стран поддерживают развитие межрегионального сотрудничества. «Мы благодарны Президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко за его отношение к Татарстану, и я прошу передать ему наилучшие пожелания», – добавил он.

Раис республики подчеркнул, что Татарстан и Белоруссия имеют богатый опыт взаимовыгодного партнерства. Стороны активно взаимодействуют в нефтехимии, машиностроении, агропромышленном комплексе и высоких технологиях, а также участвуют в профильных выставках и форумах. Татарстан, в частности, сотрудничает с такими предприятиями, как «Белнефтехим», «Минский тракторный завод», «Гомсельмаш» и «Минский автомобильный завод».

«В прошлом, 2025 году в Татарстане побывали Премьер-министр Вашей страны Беларуси Александр Турчин, Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев. Мы взаимодействуем по самому широкому спектру отраслей, в том числе в нефтехимии, машиностроении, агропромышленном комплексе, в высоких технологиях», – сказал Рустам Минниханов.

Он отметил, что значительная часть сельскохозяйственной техники в республике производится на Минском тракторном заводе, и подчеркнул наличие потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества.

Петр Пархомчик в свою очередь представил экономический потенциал Брестской области. «При посещении Беларуси все стараются посетить и нашу Брестскую область. Это уникальная область, красивая, историческая и героическая. Одно из важных направлений – сельское хозяйство. В частности, экспорт продукции сельского хозяйства Брестской области составляет порядка 3 млрд долларов США», – рассказал он.

«Область динамично развивается», – сообщил Петр Пархомчик. «Мы с каждым годом растем», – добавил он, отметив рост производства молока и увеличение среднегодовых надоев.

По его словам, делегация Брестской области, в состав которой вошли руководители ключевых предприятий и организаций, заинтересована в расширении сотрудничества. В рамках визита гости уже посетили ряд промышленных площадок Татарстана.