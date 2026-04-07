Политика 7 апреля 2026 14:10

Татарстан и Брестская область Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: скриншот видео пресс-службы Раиса РТ

В Казанском Кремле сегодня было заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Татарстан и Брестским областным исполкомом Республики Беларусь. Документ подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Брестского областного исполнительного комитета Петр Пархомчик, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Соглашение предусматривает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах, отметили в пресс-службе.

Делегация Брестской области во главе с Петром Пархомчиком находится в Татарстане с рабочим визитом. Сегодня же он встретился в Казанском Кремле с Рустамом Миннихановым.

Собеседники обсудили дальнейшие шаги в части взаимовыгодного сотрудничества на межрегиональном уровне, обмена делегациями и реализации совместных проектов.

В топе
В Татарстане дорабатывают закон о такси

6 апреля 2026
Татарстан намерен трудоустроить 569 врачей из других регионов России и зарубежья

6 апреля 2026
