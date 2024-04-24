Минниханов: «Если человек учился на «бюджете» и государство заплатило, пусть отработает»

Трехдневный семинар-совещание с руководителями передовых инженерных школ (ПИШ) открылся сегодня на площадке Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти»

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов и Фальков оставили напутствия на стенде в Высшей школе нефти

Трехдневный семинар-совещание с руководителями передовых инженерных школ (ПИШ) открылся сегодня на площадке Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти». В Татарстане он проходит уже второй год подряд.

Участники семинара обсуждают, как готовить кадры для обеспечения технологического суверенитета России, систему управления передовыми инженерными школами, взаимодействие школ с бизнесом и как привлекать в них молодежь.

Участие в мероприятии приняли Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Причем глава Минобрнауки РФ выступил модератором совещания.

Сначала Рустам Минниханов и Валерий Фальков посетили выставку образовательных проектов, которая развернулась в холле «Высшей школы нефти» Фото: rais.tatarstan.ru

Сначала они посетили выставку образовательных проектов, которая развернулась в холле «Высшей школы нефти». Почетные гости оставили свои подписи на одном из стендов. «Алга!» – написал Минниханов. «В добрый путь!» – напутствовал Фальков.

Высшую нефтяную школу, напомним, открыл 1 февраля Президент России Владимир Путин. В целом в Альметьевске создан научно-образовательный центр, который объединяет Высшую школу нефти, отраслевой институт «ТатНИПИнефть», а также Тихоновскую научно-производственную площадку для практического обучения нефтяным профессиям и Актюбинский полигон для тестирования биотехнологий и научно-технических инициатив в области «зеленой» энергетики. В проект вложены инвестиции на 26,5 млрд рублей.

Почетные гости оставили свои подписи на одном из стендов. «Алга!» – написал Минниханов. «В добрый путь!» – напутствовал Фальков Фото: rais.tatarstan.ru

«Наша задача – перестроить инженерное образование, чтобы оно стало лучшим в мире»

Выступая на семинаре, Фальков напомнил, что масштабный проект по созданию передовых инженерных школ направлен на подготовку высококвалифицированных инженеров.

«Мы ставим перед собой задачу – трансформировать через эти школы инженерное образование», – уточнил он.

Объясняя, почему нужна эта трансформация, министр подчеркнул, что «это – вызовы времени». По его словам, само понятие «инженерии» претерпевает серьезные изменения.

«Наша жизнь стремительно меняется, мы на пороге нового технологического уклада. Запросы от работодателей, от отраслей, от инженерии со всей очевидностью показывают, что университеты должны меняться. В первую очередь в части инженерного образования. На это наложилась проблема дефицита кадров в экономике вообще и в первую очередь – инженерных кадров», – заявил глава Минобрнауки.

Именно поэтому запущен проект по созданию передовых инженерных школ и чуть позже – более масштабный проект, направленный на трансформацию системы высшего образования в стране, добавил он.

«В любом случае мы двигаемся к одной цели. Наша задача – перестроить в России инженерное образование так, чтобы оно стало лучшим в мире», – подчеркнул Фальков.

Валерий Фальков: «Мы ставим перед собой задачу – трансформировать через эти школы инженерное образование» Фото: rais.tatarstan.ru

«Высшая школа живет своей жизнью, товаропроизводители живут своей жизнью»

Татарстан, как и вся страна, столкнулся с проблемой нехватки специалистов инженерных и рабочих специальностей, сказал Минниханов.

По его словам, объем промышленного производства в республике за прошлый год составил около 4,7 трлн рублей. Основной вклад внесли отрасли нефтедобычи и нефтехимии, машиностроительный кластер. «И везде нужны инженерные кадры! Нужны квалифицированные специалисты», – констатировал он.

В первую очередь Раис РТ обратил внимание на то, что школы должны давать базовые знания по всем предметам. «Без школьного базового образования никакой инженер не получится», – убежден он.

В связи с этим, по словам Минниханова, важно провести серьезную работу по реформе школы. «Надо мотивировать наших детей, чтобы они получали знания по предметам, которые сегодня нужны. Здесь нам вместе надо работать и принять соответствующее решение», – обратился он к собравшимся.

«С чем мы столкнулись? Высшая школа живет своей жизнью, товаропроизводители живут своей жизнью. Конечно, они жалуются, что, во-первых, не хватает специалистов, а во-вторых, квалификация специалистов не соответствует запросам производителей», – продолжил руководитель республики.

По его мнению, для подготовки инженеров необходимо также вкладывать средства в лаборатории и ресурсные центры. «Мы вынуждены понять, что для подготовки инженерных специалистов денег надо намного больше. Для инженера нужны лаборатории. Он не просто лекции должен слушать. Он в лаборатории должен поработать, в исследовательских центрах», – подчеркнул Минниханов.

Рустам Минниханов: «Студенты, которых на обучение направило предприятие, – это гарантия того, что после обучения люди вернутся на эти предприятия» Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы должны формировать целевые группы»

В Татарстане создано около 50 ресурсных центров для подготовки специалистов. На базе пяти вузов республики работают шесть передовых инженерных школ. Все они оснащены современными лабораториями, где организован не только учебный процесс, но и получение исследовательских навыков. «Это очень важно», – заявил Раис РТ.

По мнению Минниханова, если не объединить интересы университета и товаропроизводителя – ничего не получится. В качестве положительного примера он привел сотрудничество компании СИБУР и КНИТУ-КХТИ по подготовке специалистов. Кроме того, в Набережных Челнах для подготовки специалистов для КАМАЗа налажено сотрудничество с инженерной школой КФУ. А в Нижнекамске с этой же целью для нефтехимии строится студенческий кампус.

«Мы должны формировать целевые группы. И такую работу наши вузы ведут. Студенты, которых на обучение направило предприятие, – это гарантия того, что после обучения люди вернутся на эти предприятия», – отметил руководитель республики.

Кроме того, по его словам, после третьего курса многие студенты могут одновременно работать и учиться.

«Чтобы он работал и учился. Это будет польза! Иначе какой он инженер, когда пять лет только чертежи чертил? Он еще не инженер. Если человек учился на бюджетном месте и государство за него заплатило, то он должен отработать и тем самым компенсировать затраты, которые понесло на его учебу государство. Пусть отработает, думаю, это будет правильно», – процитировала Раиса РТ пресс-служба.