В ближайшие десятилетия без углеводородов никак: Путин открыл нефтяной вуз в Татарстане

До официального открытия сегодня журналистам провели экскурсию по кампусу

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Студенты будут учиться на реальном производстве

До официального открытия сегодня журналистам провели экскурсию по кампусу. В целом в Альметьевске создан научно-образовательный центр, который объединяет Высшую школу нефти (ВШН), отраслевой институт «ТатНИПИнефть», а также Тихоновскую научно-производственную площадку для практического обучения нефтяным профессиям и Актюбинский полигон для тестирования биотехнологий и научно-технических инициатив в области «зеленой» энергетики.

Ректор Высшей школы нефти Александр Дьяконов сообщил, что центр объединяет науку, образование и бизнес. В результате создается цепочка: потребности общества и экономики РФ – производство – наука, образование и инновации – кадры, создающие технологии.

Александр Дьяконов сообщил, что центр объединяет науку, образование и бизнес Фото: rais.tatarstan.ru

«Уникальность этого объекта с точки зрения науки и образования в том, что на одной площадке сконцентрированы вузовская и отраслевая науки. Это практико-ориентированное образование и реальное производство. Именно эта мысль закладывалась при проектировании центра», – отметил Дьяконов.

По его словам, студенты начиная с первого курса начинают погружаться в решение задач, стоящих перед отраслью. В этом очень помогает то, что Альметьевск расположен на Ромашкинском месторождении и студенты могут видеть, как добывают и исследуют керн и саму нефть, какие для этого необходимы технологии и другие тонкости работы нефтяников.

Фото: предоставлено ВШН

Центр состоит из: основного здания учебно-лабораторного корпуса, лабораторно-исследовательского корпуса, общежития, спортивного центра, а также жилого комплекса и культурного центра.

При этом учебные, жилые и студенческие корпуса соединены между собой теплыми переходами, которые не просто связывают разные здания, но и выполняют роль общественных пространств — в каждом из них организована зона рекреации.

Фото: предоставлено ВШН

Путина пригласили в Альметьевск

Позже по видеосвязи Дьяконов доложил Путину, что общая площадь сооружений центра составляет 110 тыс. кв. метров, включая два учебных лабораторных корпуса на 50 тыс. кв. метров. «Это 60 лабораторий и 72 учебных аудитории, которые оснащены самым современным оборудованием мирового уровня, общежитие повышенного комфорта на 712 мест, спортивный центр, жилой комплекс», – рассказал он.

По его словам, в проект было вложено 26,5 млрд рублей инвестиций.

Он отметил, что альметьевский вуз является единственным в стране, на базе которого успешно развиваются сразу две передовые инженерные школы, первая – по трудноизвлекаемым запасам нефти, вторая – по биотехнологиям совместно с санкт-петербургским университетом ИТМО.

Ректор пригласил Президента России Владимира Путина лично приехать и оценить учебное заведение Фото: rais.tatarstan.ru

Ректор пригласил Президента России Владимира Путина лично приехать и оценить учебное заведение.

«Пользуясь возможностью, приглашаем вас посетить Высшую школу нефти и предлагаем провести на ее базе следующую встречу с участниками федерального проекта “Передовые инженерные школы”», – сказал Дьяконов.

В Татарстане созданы шесть передовых инженерных школ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что за два года в Татарстане созданы шесть передовых инженерных школ.

«Задача, которую вы поставили по обеспечению технологического суверенитета нашей страны, мы решаем вместе с Министерством науки и высшего образования России и нашими индустриальными партнерами. В частности, за последние два года в республике созданы и работают шесть передовых инженерных школ», – сказал руководитель республики.

Рустам Минниханов: «Задача, которую вы поставили по обеспечению технологического суверенитета нашей страны, мы решаем вместе с Министерством науки и высшего образования России и нашими индустриальными партнерами» Фото: rais.tatarstan.ru

В их числе школа Казанского федерального университета совместно с КАМАЗом в Набережных Челнах, Технологического университета совместно с компанией СИБУР в Нижнекамске, Университета Иннополис совместно с Газпромом, Технического университета совместно с «Ростехом» в области самолето-, вертолетостроения.

Он также отметил другие успехи республики. В частности, пять университетов Татарстана прошли жесткий отбор в ходе федерального конкурса и вошли в программу «Приоритет-2030».

«При поддержке федерального министерства активно развиваются также кампусы других наших вузов», — сказал Раис, напомнив об открытии общежитий в Университете Иннополис и в Казани.

Кроме того, благодаря федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства» за два года 442 студенческих стартапа республики получили финансовую поддержку на сумму 1 млн рублей каждый на создание высокотехнологичного бизнеса.

«Еще раз хотел бы поблагодарить за все меры федеральной поддержки научно-технологического развития страны. И заверяю вас, что все задачи, поставленные вами, будут успешно реализованы», — сказал Минниханов.

«Я и не сомневаюсь», — ответил Президент.

Фото: rais.tatarstan.ru

«От углеводородной энергетики многие десятилетия человечеству никуда не деться»

Путин заметил на площадке студентов и попросил пригласить кого-нибудь к микрофону.

Подошел студент первого курса магистратуры Камиль.

Президент спросил, как он оценивает новые возможности университета.

«Очень сильно меня впечатляют. Я, когда прилетел в Россию, не ожидал, что буду учиться в таком вузе. Здесь все настолько доступно в плане условий, начиная с комнаты, в которой мы живем, и самого учебного корпуса, в котором мы учимся, и также можем заниматься спортом в нашем спортивном комплексе. Удобство в том, что все наши здания связаны надземными переходами и можно попасть в соседнее здание, не выходя на улицу», — поделился впечатлениями молодой человек.

На уточняющий вопрос главы государства, откуда студент прибыл в Татарстан, Камиль ответил: «Я из Киргизии». И тут же добавил: «Но я татарин».

В завершение церемонии Владимир Путин поздравил всех участников мероприятия с открытием новых современных кампусов в Татарстане и ряде регионов страны Фото: rais.tatarstan.ru

Глава государства заметил: что бы ни говорили про углеводороды, о необходимости развивать альтернативные виды энергетики, а это надо делать и делается в России, «но от углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться». «Это абсолютно, что называется, медицинский факт», – добавил он.

Владимир Путин считает, что Камиль не прогадал, выбрав нефтяной институт. «Вуз, в котором вы учитесь, один из самых перспективных, лучших в стране. Думаю, что вам повезло», – сказал он.

В завершение церемонии Владимир Путин поздравил всех участников мероприятия с открытием новых современных кампусов в Татарстане и ряде регионов страны.

«Это важные шаги в развитии образовательной инфраструктуры в целом по стране», – сказал глава государства.

Фото: предоставлено ВШН

Кампус в Альметьевске открыт для горожан

Также Владимир Путин подчеркнул на совещании, что инфраструктура кампусов должна быть открытой и доступной для всех жителей регионов. «Она должна использоваться для просветительской, общественной деятельности, для занятий спортом», – заявил Путин.

В образовательном центре в Альметьевске все это предусмотрели заранее.

«Нам важно, чтобы здесь развивались наука, исследования и образование, а для этого необходимо привлекать новых ученых и преподавателей. Поэтому здесь был сделан очень правильный шаг – строительство не только учебных корпусов, но и строительство комфортного жилья, да и комфортной среды в целом», – сказал журналистам Дьяконов.

Фото: предоставлено ВШН

В пример он привел спортивный корпус, расположенный в научно-образовательном центре. Так, в первую половину дня здесь занимаются студенты по различным направлениям, а во второй половине дня корпус доступен для всех жителей города и становится центром притяжения на карте Альметьевска.

Кампус с каждым годом расширяется. Планируется строительство нового общежития, так как в планах увеличить число студентов практически на 50%, а их сегодня уже более 1,7 тысячи.