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В ближайшие десятилетия без углеводородов никак: Путин открыл нефтяной вуз в Татарстане
Владимир Путин открыл сегодня Высшую нефтяную школу в Альметьевске. Студентов будут учить прямо на месторождениях. По мнению главы государства, вуз в нефтяной сфере будет очень востребован, ведь от углеводородной энергетики человечество не сможет отказаться многие десятилетия. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».
Студенты будут учиться на реальном производстве
До официального открытия сегодня журналистам провели экскурсию по кампусу. В целом в Альметьевске создан научно-образовательный центр, который объединяет Высшую школу нефти (ВШН), отраслевой институт «ТатНИПИнефть», а также Тихоновскую научно-производственную площадку для практического обучения нефтяным профессиям и Актюбинский полигон для тестирования биотехнологий и научно-технических инициатив в области «зеленой» энергетики.
Ректор Высшей школы нефти Александр Дьяконов сообщил, что центр объединяет науку, образование и бизнес. В результате создается цепочка: потребности общества и экономики РФ – производство – наука, образование и инновации – кадры, создающие технологии.
«Уникальность этого объекта с точки зрения науки и образования в том, что на одной площадке сконцентрированы вузовская и отраслевая науки. Это практико-ориентированное образование и реальное производство. Именно эта мысль закладывалась при проектировании центра», – отметил Дьяконов.
По его словам, студенты начиная с первого курса начинают погружаться в решение задач, стоящих перед отраслью. В этом очень помогает то, что Альметьевск расположен на Ромашкинском месторождении и студенты могут видеть, как добывают и исследуют керн и саму нефть, какие для этого необходимы технологии и другие тонкости работы нефтяников.
Центр состоит из: основного здания учебно-лабораторного корпуса, лабораторно-исследовательского корпуса, общежития, спортивного центра, а также жилого комплекса и культурного центра.
При этом учебные, жилые и студенческие корпуса соединены между собой теплыми переходами, которые не просто связывают разные здания, но и выполняют роль общественных пространств — в каждом из них организована зона рекреации.
Путина пригласили в Альметьевск
Позже по видеосвязи Дьяконов доложил Путину, что общая площадь сооружений центра составляет 110 тыс. кв. метров, включая два учебных лабораторных корпуса на 50 тыс. кв. метров. «Это 60 лабораторий и 72 учебных аудитории, которые оснащены самым современным оборудованием мирового уровня, общежитие повышенного комфорта на 712 мест, спортивный центр, жилой комплекс», – рассказал он.
По его словам, в проект было вложено 26,5 млрд рублей инвестиций.
Он отметил, что альметьевский вуз является единственным в стране, на базе которого успешно развиваются сразу две передовые инженерные школы, первая – по трудноизвлекаемым запасам нефти, вторая – по биотехнологиям совместно с санкт-петербургским университетом ИТМО.
Ректор пригласил Президента России Владимира Путина лично приехать и оценить учебное заведение.
«Пользуясь возможностью, приглашаем вас посетить Высшую школу нефти и предлагаем провести на ее базе следующую встречу с участниками федерального проекта “Передовые инженерные школы”», – сказал Дьяконов.
В Татарстане созданы шесть передовых инженерных школ
Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что за два года в Татарстане созданы шесть передовых инженерных школ.
«Задача, которую вы поставили по обеспечению технологического суверенитета нашей страны, мы решаем вместе с Министерством науки и высшего образования России и нашими индустриальными партнерами. В частности, за последние два года в республике созданы и работают шесть передовых инженерных школ», – сказал руководитель республики.
В их числе школа Казанского федерального университета совместно с КАМАЗом в Набережных Челнах, Технологического университета совместно с компанией СИБУР в Нижнекамске, Университета Иннополис совместно с Газпромом, Технического университета совместно с «Ростехом» в области самолето-, вертолетостроения.
Он также отметил другие успехи республики. В частности, пять университетов Татарстана прошли жесткий отбор в ходе федерального конкурса и вошли в программу «Приоритет-2030».
«При поддержке федерального министерства активно развиваются также кампусы других наших вузов», — сказал Раис, напомнив об открытии общежитий в Университете Иннополис и в Казани.
Кроме того, благодаря федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства» за два года 442 студенческих стартапа республики получили финансовую поддержку на сумму 1 млн рублей каждый на создание высокотехнологичного бизнеса.
«Еще раз хотел бы поблагодарить за все меры федеральной поддержки научно-технологического развития страны. И заверяю вас, что все задачи, поставленные вами, будут успешно реализованы», — сказал Минниханов.
«Я и не сомневаюсь», — ответил Президент.
«От углеводородной энергетики многие десятилетия человечеству никуда не деться»
Путин заметил на площадке студентов и попросил пригласить кого-нибудь к микрофону.
Подошел студент первого курса магистратуры Камиль.
Президент спросил, как он оценивает новые возможности университета.
«Очень сильно меня впечатляют. Я, когда прилетел в Россию, не ожидал, что буду учиться в таком вузе. Здесь все настолько доступно в плане условий, начиная с комнаты, в которой мы живем, и самого учебного корпуса, в котором мы учимся, и также можем заниматься спортом в нашем спортивном комплексе. Удобство в том, что все наши здания связаны надземными переходами и можно попасть в соседнее здание, не выходя на улицу», — поделился впечатлениями молодой человек.
На уточняющий вопрос главы государства, откуда студент прибыл в Татарстан, Камиль ответил: «Я из Киргизии». И тут же добавил: «Но я татарин».
Глава государства заметил: что бы ни говорили про углеводороды, о необходимости развивать альтернативные виды энергетики, а это надо делать и делается в России, «но от углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться». «Это абсолютно, что называется, медицинский факт», – добавил он.
Владимир Путин считает, что Камиль не прогадал, выбрав нефтяной институт. «Вуз, в котором вы учитесь, один из самых перспективных, лучших в стране. Думаю, что вам повезло», – сказал он.
В завершение церемонии Владимир Путин поздравил всех участников мероприятия с открытием новых современных кампусов в Татарстане и ряде регионов страны.
«Это важные шаги в развитии образовательной инфраструктуры в целом по стране», – сказал глава государства.
Кампус в Альметьевске открыт для горожан
Также Владимир Путин подчеркнул на совещании, что инфраструктура кампусов должна быть открытой и доступной для всех жителей регионов. «Она должна использоваться для просветительской, общественной деятельности, для занятий спортом», – заявил Путин.
В образовательном центре в Альметьевске все это предусмотрели заранее.
«Нам важно, чтобы здесь развивались наука, исследования и образование, а для этого необходимо привлекать новых ученых и преподавателей. Поэтому здесь был сделан очень правильный шаг – строительство не только учебных корпусов, но и строительство комфортного жилья, да и комфортной среды в целом», – сказал журналистам Дьяконов.
В пример он привел спортивный корпус, расположенный в научно-образовательном центре. Так, в первую половину дня здесь занимаются студенты по различным направлениям, а во второй половине дня корпус доступен для всех жителей города и становится центром притяжения на карте Альметьевска.
Кампус с каждым годом расширяется. Планируется строительство нового общежития, так как в планах увеличить число студентов практически на 50%, а их сегодня уже более 1,7 тысячи.
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