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Минниханов дополнил список объектов, которые нельзя отключать от электроэнергии
Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в перечень объектов, которые нельзя отключать от электроэнергии в 2023 и 2024 годах из-за возможных экономических, экологических и социальных последствий. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
«Внести <...> изменение, дополнив раздел 1 пунктом 23», – сказано в документе.
Таким образом дополняется часть таблицы, где приводятся объекты органов госвласти и управления. 23-м пунктом обозначено Отделение – Национальный банк по РТ Волго-Вятского управления Центробанка России.
Всего в распоряжении от 30 июня 2023 года приводится более 300 страниц с перечнем объектов, среди которых медицинские учреждения, здания исполнительных комитетов, элементы инфраструктуры связи, объекты централизованного водоснабжения и канализации, метрополитен Казани, воинские части, военные комиссариаты, отделы внутренних дел, пожарные депо и многие другие сооружения.
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