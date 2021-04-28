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Ру Тат
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28 апреля 2021  17:58
Сельвина Илькаева

Минниханов доложил Мишустину о ситуации с Covid-19 в Татарстане

Минниханов доложил Мишустину о ситуации с Covid-19 в Татарстане
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Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Беседа состоялась в Казанской ратуше, сообщает руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова.

Минниханов доложил об эпидемиологической ситуации в регионе. Сейчас ежедневно выявляют в среднем 30–35 случаев заболевания. Проведение вакцинации сейчас является приоритетным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

«Получено 293 тысяч комплектов вакцин, привились 234 тысячи татарстанцев. Ежедневно вакцинируются более 5 тысяч жителей. Мы работаем над увеличением этой цифры», — отметил Президент Татарстана.Фото: пресс-служба Президента РТ. 

Минниханов поблагодарил председателя Правительства за меры федеральной поддержки, которые оперативно были проработаны Кабмином по поручению Президента страны Владимира Путина. 

Мишустин поблагодарил Президента Татарстана за организацию мероприятий Евразийского межправительственного совета. 

Напомним, Премьер-министр России прибыл в Казань для участия в заседании совета, который состоится 29-30 апреля. 

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