Минниханов договорился с премьер-министром Таджикистана о наращивании товарооборота

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода. Они обсудили развитие сотрудничества, выделив среди наиболее перспективных направлений машиностроение сельское хозяйство, здравоохранение и информатизацию.

Несмотря на то, что прошлый год показал рост товарооборота, Минниханов и Расулзода сошлись во мнении, что есть потенциал для расширения связей, номенклатуры поставляемой продукции. С этой целью в составе татарстанской делегации прибыли руководители промышленных предприятий и малых компаний, сообщает пресс-служба Раиса РТ.



Минниханов поблагодарил премьер-министра за внимание к татарстано-таджикскому сотрудничеству.

В свою очередь Кохир Расулзода отметил, что с теплотой вспоминает свой визит в Казань на заседание Евразийского межправительственного совета в апреле 2021 года. Он выразил готовность к расширению экономического сотрудничества и отметил важность проведения подобных форумов, что прошел накануне в Душанбе.

Напомним, Раис РТ находится с рабочим визитом в Таджикистане. Наканунее он выступил на конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана» в Душанбе, заявив, что Татарстан готов поставлять в Таджикистан вертолеты, грузовики и продукцию халяль.