Минниханов прибыл в Турцию с рабочим визитом

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в турецкую провинцию Бурса. Делегация республики, в составе которой руководители крупных промышленных предприятий и представители бизнеса, примет участие в бизнес-форуме, сообщает пресс-служба Президента.

Бурса является четвертой по величине провинцией в Турции и центром автопрома страны. Кроме того, основные отрасли экономики – автомобильная, мебельная, текстильная, химическая, оборонная, пищевая промышленности, а также машино- и станкостроение, сельское хозяйство, туризм. Здесь расположены 17 крупных организованных промзон.

На протяжении 10 лет Татарстан ведет активное сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Бурсы, промзонами, Союзом экспортеров Улудаг, Союзом экспортеров автомобильной промышленности Улудаг, Ассоциацией производителей мебели региона Инегель и пр.