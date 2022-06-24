Минниханов: Для Якутии важны не только нефть и шинные дела, но и малый бизнес Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстану и Якутии необходимо развивать экономические связи. Об этом на форуме «Татарстан — Якутия» заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что для обеих республик важны экономические связи, в том числе и с представителями МСБ.

«Важны экономические связи не только с такими крупными компаниями как КАМАЗ, „Татнефть“ и другими шинными делами, но малый и средний бизнес тоже должен найти здесь свои ниши. Мы видим, насколько открыта Республика Якутия. Такие же условия мы создадим и у нас, чтобы наш бизнес был представлен в Якутии, а якутский бизнес — в Татарстане. Это самая главная задача», — сказал Президент.

Кроме того, по словам Минниханова, две республики связывают культурные и даже родственные связи.

«Надо исходить из того, что в принципе корни у нас одни. Мы родственники, мы родные. Мы приехали к братьям и поздравляем со 100-летием Якутской АССР — с их прекрасными успехами и результатами», — заявил руководитель республики.

Также Президент напомнил и поблагодарил руководство Якутии за их визит в Татарстан в прошлом году. «Мы хотим, чтобы наши визиты сблизили нас. Много чему можно научиться друг у друга. Самое главное — мы национальные республики: нужно сохранять свою самобытность, язык, культуру, традиции. Завтра у нас есть прекрасная возможность поучаствовать в вашем любимом празднике и немного показать вам наш любимый праздник — Сабантуй. А если объединить ваш и наш праздник, круче нас вообще никого не будет!» — отметил Президент.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев приняли участие в форуме «Татарстан — Якутия», где состоялась презентация инвестиционного и инновационного потенциала двух регионов.