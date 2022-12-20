Минниханов: «Для России важно поддерживать языки и самобытную культуру разных народов»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Российская культура является уникальным наследием народа, считает Президент Татарстана Рустам Минниханов. Жителей страны объединяет общая задача – бережное сохранение наследия предков и его передача последующим поколениям. Об этом он заявил на совместном заседании Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям и оргкомитета по проведению в республике Года национальных культур и традиций. Прошло заседание сегодня в Казанском Кремле.

«Россия – полиэтничное государство. Здесь проживает множество народов, которые отличаются по своему языку, культуре, национальным традициям и обычаям. За сотни лет их взаимодействия сложились традиции добрососедства и общая российская культура. В то же время каждый народ сохраняет свою неповторимость», отметил Минниханов в своем приветственном слове.

Обновленная в 2020 году Конституция страны закрепляет, что культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа, добавил он. Это доказывает, что государство защищает культурную самобытность всех народов, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

По мнению Минниханова, 2022-й год, объявленный в стране Годом культурного наследия народов России, стал особенным для сферы культуры. «Наш национальный лидер Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что для нашей многообразной, многонациональной страны чрезвычайно важно поддерживать языки и самобытную культуру народов России», – сказал Президент Татарстана.

В республике проделана большая работа по сохранению и приумножению историко-культурного и нематериального наследия страны, отметил он. Кроме того, в этом году на высоком уровне прошли мероприятия в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, а также Международный форум, посвященный 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия. «Во взаимоуважении и взаимопонимании – сила российской идентичности», – сказал Президент РТ.

Также Минниханов отметил большую роль организаций, объединенных в Ассамблею народов Татарстана, и Всемирного конгресса татар в сохранении и популяризации национальной культуры.

«По данным социсследований порядка 90% татарстанцев положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений», – добавил Президент РТ.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа»: «Если не мы – то кто?»: Минниханов поручил активнее продвигать традиционные ценности.