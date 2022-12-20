«Если не мы – то кто?»: Минниханов поручил активнее продвигать традиционные ценности

В Татарстане нужно усилить работу по возрождению культурных, духовных и религиозных традиций народов, издавна населяющих республику. Об этом заявил Рустам Минниханов на совместном заседании Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям и оргкомитета по проведению Года национальных культур и традиций.

Рустам Минниханов напомнил, что в Татарстане на протяжении многих лет уделялось особое внимание сохранению культурного и духовного наследия многонационального народа республики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Около 90% татарстанцев положительно оценивают состояние межнациональных отношений»

Участниками заседания, прошедшего в Казанском Кремле, стали представители районов Татарстана, республиканских министерств и ведомств, руководители религиозных и общественных организаций, а также представители федеральной власти. Президент РТ Рустам Минниханов напомнил, что в Татарстане на протяжении многих лет уделялось особое внимание сохранению культурного и духовного наследия многонационального народа республики.

Сейчас это направление приобрело еще большую актуальность в условиях внешнего давления на Россию и попыток дестабилизации общества изнутри.

«Россия – полиэтническое государство. Здесь проживает множество народов, которые отличаются по своему языку, культуре, национальным традициям и обычаям. За сотни лет взаимодействия у них сложились традиции добрососедской культуры. В то же время, каждый народ сохраняет свою неповторимость», - обратился к присутствующим Президент Татарстана.

Он подчеркнул, что текст обновленной Конституции России признает культуру страны уникальным наследием нашего многонационального народа, на страже которого стоит само государство.

«Наша общая задача – бережно сохранить наследие предков, передавать его следующим поколениям. Текущий 2022 год в России проходит под знаком Года культурного наследия народов РФ, и стал особенным для сферы культуры», - сказал Минниханов.

Он напомнил, что в республике воплощается в жизнь целый ряд программных мер в этой сфере – строятся и ремонтируются музеи, театры, клубы, Дома дружбы народов и духовно-просветительские центры.

«У нас широко поддерживаются творческие коллективы, особое внимание при этом уделяется проведению традиционных праздников народов, проживающих в республике. <…> По данным социологических исследований, порядка 90% татарстанцев положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений», - резюмировал Президент Татарстана.

Лейла Фазлеева: «Особой задачей стало сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Татарстане провели более 60 мероприятий в рамках Года культурного наследия народов РФ»

С докладом по теме перед участниками заседания выступила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Она рассказала о масштабной работе, которая была проделана в 2022 году для укрепления межнационального и межкультурного диалога в республике, воспитания подрастающего поколения в атмосфере почтения к памяти предков.

«Особой задачей стало сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов», - пояснила докладчица.

Для исполнения этих целей в республике создали специальный план тематических мероприятий. В его основу легли сохранение и развитие культурного кода этнической самоидентификации, в том числе у молодежи.

«Было проведено более 60 мероприятий на общую сумму 188 млн рублей», - поделилась данными Фазлеева, перечислив ряд культурных событий уходящего года республиканского и муниципального уровней.

Традиционно на высоком организационном уровне прошли праздники народов, проживающих в республике. В их числе Сабантуй, Каравон, Уяв, Семык, Гырон быдтон, Питрау и другие. Состоялись крупные фестивали и концерты, тематические конкурсы. В числе наиболее знаковых событий 2022 года - 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией и Международный форум, посвященный 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия.

Вице-премьер Татарстана также рассказала о реализации культурно-образовательных проектов «Пушкинская карта» и «Культурный дневник школьника».

Михаил Афанасьев: «Это важно для популяризации культуры разных народов, что способствует взаимопониманию и уважению друг друга» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Зеленодольске появится ансамбль цыган, проживающих в поселке Васильево

С примерами работы на местах выступили представители муниципальных районов. Одним из них стал глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев, который анонсировал появление нового ансамбля с участием цыган, проживающих в поселке Васильево.

По словам докладчика, в Айшинской средней школе обучаются дети представителей цыганской общины. К этой диаспоре относятся около 250 человек, 38 детей посещают школу.

«Ребята неплохо учатся, активно участвуют в общешкольных мероприятиях. Педагоги отмечают, что многие из них талантливы, и мы рассматриваем возможность создания творческого коллектива — цыганского ансамбля», — сказал глава муниципалитета.

На сегодняшний день в районе действуют 25 народных и шесть фольклорных учреждений, все коллективы самобытны и не похожи друг на друга, руководство района поддерживает их деятельность. В репертуаре Зеленодольского музыкального театра имеется авторский спектакль на татарском языке «Айлин и Данияр».

По словам Афанасьева, клуб села Осиново — также уникален в своем роде, здесь занимаются сразу пять народных коллективов: «Алтын», «Джаухар», «Ивушка», «Зарянка» и «Сумбуль». Также укрепляются традиции проведения мероприятий, это «Свет Вифлеемской звезды», Масленица, Науруз, Сабантуй с участием десятков тысяч человек.

«Это важно для популяризации культуры разных народов, что способствует взаимопониманию и уважению друг друга», — заключил спикер.

Михаил Афанасьев отметил, что связи с развитием технополиса «Новая Тура» в Зеленодольском районе Татарстана, появилась необходимость нового подхода к обучению детей мигрантов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужен индивидуальный подход к обучению детей-мигрантов»

Другим важным направлением в сфере межконфессиональных отношений, по словам Михаила Афанасьева, является социокультурная адаптация приезжих. Он отметил, что связи с развитием технополиса «Новая Тура» в Зеленодольском районе Татарстана, появилась необходимость нового подхода к обучению детей мигрантов.

«Это индивидуальный подход, дополнительные занятия с педагогами, погружение в культуру и традиции для успешной адаптации и преодоления языкового барьера», — заявил он.

Афанасьев заметил также, что сфере образования, изучения национальных культур и традиций в районе уделяется особое внимание.

«Усиливаем деятельность сети татарских школ и детских садов. Их в районе 28. В 11 школах с русским языком обучения функционируют татарские классы. Так, в новом многопрофильном лицее имени Ломоносова — девять первых классов, включая три с воспитанием в этнокультурном татарском направлении. Здесь особое внимание уделяется также изучению культуры и традиций татарского народа», — отметил глава Зеленодольского района.

Помимо этого, в 2022 году на базе школ открылись ресурсные центры по развитию национального образования. В городе это гимназия №5 и детский сад «Чишмэ», а в пригороде — Осиновская гимназия имени Гиматдинова. В учреждениях образования реализуются этнокультурные проекты, такие как «Многоликий Татарстан» (лицей Карпова), «Сохраняя язык» (гимназия №3).

Алмаз Файзуллин: «Консолидированная, солидарная позиция многоконфессиональной общественности Татарстана свидетельствует о том, что в республике сложилось зрелое гражданское общество» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В республике сложилось зрелое гражданское общество»

Весь 2022 год в стране прошел под знаком 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Мероприятия носили общефедеральный характер по указу Президента России Владимира Путина, отметил заместитель начальника департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике Алмаз Файзуллин.

«Была отмечена высокая эффективность проделанной работы», - подчеркнул федеральный гость.

Он добавил, что с момента старта специальной военной операции в прошедшем феврале и попыток внешнего давления на нашу страну, сохранение единства народов России приобрело еще большую актуальность.

«Консолидированная, солидарная позиция многоконфессиональной общественности Татарстана по поддержке наших соотечественников и наших военнослужащих свидетельствует о том, что в республике сложилось зрелое гражданское общество. Здесь видно эффективное взаимодействие органов власти и общественных организаций», - заключил Файзуллин.

По словам Рустама Минниханова, отдельное внимание следует уделить религиозным аспектам общественной жизни Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сохранение языка это ежедневная работа, в том числе – работа семьи»

В конце заседания к участникам вновь обратился Президент Татарстана. Он призвал еще активнее популяризировать национальную культуру, обычаи и многовековые духовные ценности народов республики в предстоящий Год национальных культур и традиций в Татарстане.

По словам Рустама Минниханова, отдельное внимание следует уделить религиозным аспектам общественной жизни.

«Сегодня про религию мы не так много говорили, но она очень важна. Роль религии высока, это наша основа», - заметил Минниханов.

Не менее важным вопросом является и поддержка родных языков, а также связанного с ними устного народного творчества.

«Это не просто так, это ежедневная работа, в том числе – работа семьи. На самом деле, если не мы – то кто? Никто за нас ничего делать не будет. Нужно активизировать работу, и это не только татарский язык, но и другие языки. Русский язык тоже не должен оставаться без внимания. <…> Мы уже немало сделали по поддержке самобытности, но предстоит еще многое – национальная кухня, промыслы, традиции и обычаи всех народов, проживающих на территории республики. Все это должно быть поддержано», - резюмировал Рустам Минниханов.