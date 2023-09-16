Минниханов вручил в Казани лесникам новую лесозаготовительную технику

В Казани, на площадке перед зданием ГИБДД, Раис Татарстана Рустам Минниханов в торжественной обстановке передал новую лесозаготовительную технику подведомственным учреждениям Министерства лесного хозяйства РТ. Событие прошло накануне Дня работников леса.

«Поздравляю всех с профессиональным праздником — Днем работников леса. Хочу поблагодарить за работу, которую вы проводите по сохранению и воссозданию лесов на территории нашей республики», — сказал руководитель республики, обращаясь к собравшимся труженикам лесной отрасли.

32 трактора «Беларус-82.1» и 30 единиц лесозаготовительного оборудования были закуплены по государственной программе «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан». На эти цели направлено 100 млн рублей. Техника будет использоваться для заготовки древесины, посадки лесных культур, обработки почвы, создания противопожарных минерализованных полос и других отраслевых работ.

«Я всегда считал, что работа в лесу — особенная. Нам важно сохранить лес, наши лесные поселки, Лубянский лесной техникум, специализированный факультет в Аграрном университете», — заметил Рустам Минниханов.

Он отметил, что в лесной отрасли республики трудятся целые династии, и добавил, что высоко ценит труд работников сферы лесного хозяйства.

«Я – сын лесника, мой брат работал в лесной отрасли и я сам трудился, когда еще работал в районе», — сказал Раис Татарстана.

Минниханов подчеркнул, что лес — богатство, которое нужно беречь. А благодаря Минлесхозу РТ и людям, работающим на местах, лесная отрасль республики занимает ведущие позиции в стране.

Министр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль Кузюров поздравил коллег с предстоящим праздником.

«Руководство республики оказывает беспрецедентную поддержку нашей отрасли по всем направлениям — в части воспроизводства, лесовосстановления, материально-технического оснащения», – заметил он.

На торжественном мероприятии лесникам Татарстана были вручены государственные и ведомственные награды. День работников леса 17 сентября в республике отметят 2,5 тыс.татарстанцев, которые выполняют непростую работу по охране, защите и воспроизводству лесов, обеспечению рационального и непрерывного пользования лесными ресурсами. Благодаря их профессионализму и упорному, самоотверженному труду в республике выращивается качественный посадочный материал, заготавливаются семена с улучшенными наследственными свойствами, создаются тысячи гектаров лесных насаждений.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана