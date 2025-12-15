Минниханов: Диалог России и исламского мира имеет глубокие исторические корни

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Москву принял участие в научно-практической конференции «Диалог «Россия – Исламский мир»: общее культурное наследие как основа сотрудничества». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Обращаясь к участникам конференции, Рустам Минниханов подчеркнул, что диалог России и исламского мира имеет глубокие исторические корни. Это взаимодействие давно знакомых цивилизаций, которые сформировали общее культурно-историческое пространство на территории Евразии, заметил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Важнейшими для этих цивилизаций являются понятия справедливости и взаимоподдержки, а также уважения к старшим поколениям, к семейным ценностям, к народам и религиям», – поделился своим пониманием общих черт культур России и исламского мира Раис РТ.

Рустам Минниханов также рассказал о таком важном инструменте взаимодействия, как Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Организаторами конференции выступили Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую возглавляет Рустам Минниханов, Институт востоковедения РАН и Международная исламская миссия.

Мероприятие приурочено к значимой для традиционного российского ислама дате – 950-летию открытия в дагестанском селении Цахур первого на территории современной России учебного заведения университетского типа – медресе «Низамия».

