Рустам Минниханов выступил на XXI Международном мусульманском форуме в Москве

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в XXI Международном мусульманском форуме «Мир и доверие в эпоху деглобализации: исламский взгляд на вызовы современности» в Москве. Мероприятие организовано ДУМ России и посвящено обсуждению проблем деглобализации, которые накладывают отпечаток на политические, экономические и культурные отношения стран и народов.

В своем выступлении Минниханов отметил, что в контексте мировой трансформации тема нынешнего форума является крайне актуальной. «Мусульманская умма, которая объединяет более четверти населения планеты, играет все более значимую роль в формировании новой архитектуры международных отношений…

Россия – уникальная страна, где ислам является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия. Мусульмане были и остаются коренными жителями, которые вносят весомый вклад в развитие нашего государства. Мы видим в этом партнерстве стратегическую перспективу», – отметил Минниханов.

В подтверждение своим словам Раис РТ напомнил, что Президент РФ Владимир Путин поручил ему возглавить Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир». В свою очередь, статус Казани как «Культурной столицы исламского мира» в 2026 году стал подтверждением роли России в исламском мире и особым поводом для гордости мусульман страны, поскольку является признанием не только особой истории татарского народа, но и практики интеграции исламского наследия в поликонфессиональное и многонациональное пространство России.

В завершение Минниханов пригласил участников Форума посетить Казань в 2026 году.