Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов — депутатам: «Своей работой вы должны оправдать доверие избирателей»
Раис РТ Рустам Минниханов в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана прокомментировал сентябрьские выборы и обозначил задачи перед депутатским корпусом с учетом современных вызовов.
«8 сентября сформирован седьмой созыв Государственного Совета Республики Татарстан, перед которым стоят важнейшие задачи по укреплению российской государственности, сохранению исторической справедливости, обеспечению общественно-политической стабильности. Своей работой вы должны оправдать оказанное доверие избирателей», — подчеркнул руководитель республики.
Минниханов напомнил, что в следующем году состоятся выборы Раиса Республики Татарстан, а также депутатов представительных органов местного самоуправления. Он обратил внимание, что от слаженной работы государственной и муниципальной власти, депутатского корпуса зависит дальнейшее развитие Татарстана и благополучие граждан.
«Крайне важно поддерживать постоянную обратную связь с населением, оперативно и качественно реагировать на все запросы», — заявил Минниханов.
Руководитель напомнил, что нужно задействовать все возможные каналы коммуникации, включая социальные сети, систему «Народный контроль», «Инцидент менеджмент», а также Платформу обратной связи.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»