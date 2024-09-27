Минниханов — депутатам: «Своей работой вы должны оправдать доверие избирателей»

Раис РТ Рустам Минниханов в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана прокомментировал сентябрьские выборы и обозначил задачи перед депутатским корпусом с учетом современных вызовов.

«8 сентября сформирован седьмой созыв Государственного Совета Республики Татарстан, перед которым стоят важнейшие задачи по укреплению российской государственности, сохранению исторической справедливости, обеспечению общественно-политической стабильности. Своей работой вы должны оправдать оказанное доверие избирателей», — подчеркнул руководитель республики.

Минниханов напомнил, что в следующем году состоятся выборы Раиса Республики Татарстан, а также депутатов представительных органов местного самоуправления. Он обратил внимание, что от слаженной работы государственной и муниципальной власти, депутатского корпуса зависит дальнейшее развитие Татарстана и благополучие граждан.

«Крайне важно поддерживать постоянную обратную связь с населением, оперативно и качественно реагировать на все запросы», — заявил Минниханов.

Руководитель напомнил, что нужно задействовать все возможные каналы коммуникации, включая социальные сети, систему «Народный контроль», «Инцидент менеджмент», а также Платформу обратной связи.