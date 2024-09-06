Минниханов вручил Айдару Метшину медаль «100 лет образования ТАССР»

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил депутату Госдумы Айдару Метшину медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР)». Церемония награждения прошла сегодня на совещании в Госсовете РТ.

Награда присвоена депутату указом Раиса республики за многолетний плодотворный труд и активную гражданскую позицию.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, основным вопросом сегодняшнего совещания было подведение итогов работы депутатов ГД ФС РФ от Республики Татарстан. Депутат от Нижнекамского избирательного округа Айдар Метшин получил высокую оценку своей деятельности за всестороннюю помощь участникам СВО и их семьям, за активное продвижение проектов кластера микроэлектроники РТ, за содействие в продвижении грантового проекта создания передовой инженерной школы КНИТУ-КАИ с привлечением дополнительно в республику 347 млн. руб. из федерального бюджета.

фото: пресс-служба Госсовета РТ