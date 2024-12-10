Минниханов: День Героев Отечества объединяет бойцов и тех, кто ждет их дома

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поделился мнением о значении отмечавшегося в России вчера Дня Героев Отечества.

«Накануне в республике прошли мероприятия по случаю Дня Героев Отечества. Сегодня он объединяет и тех, кто служит родному Отечеству, и тех, кто ждет своих героев домой», — подчеркнул Раис РТ.

Рустам Минниханов также выложил клип на представленную накануне версию песни «Аерылмагыз» («Не расставайтесь») в совместном исполнении народной артистки Республики Татарстан Венеры Ганеевой и российского рэпера Dino МС47.