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Минниханов: День Героев Отечества объединяет бойцов и тех, кто ждет их дома
Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поделился мнением о значении отмечавшегося в России вчера Дня Героев Отечества.
«Накануне в республике прошли мероприятия по случаю Дня Героев Отечества. Сегодня он объединяет и тех, кто служит родному Отечеству, и тех, кто ждет своих героев домой», — подчеркнул Раис РТ.
Рустам Минниханов также выложил клип на представленную накануне версию песни «Аерылмагыз» («Не расставайтесь») в совместном исполнении народной артистки Республики Татарстан Венеры Ганеевой и российского рэпера Dino МС47.
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