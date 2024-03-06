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Минниханов: Делегация Татарстана — самая яркая и дружная на ВФМ в Сочи
Во Всемирном фестивале молодежи в Сочи принимают участие 225 татарстанцев — студенты, работающая молодежь, спортсмены, ученые. В организации события задействованы 82 волонтера из РТ, напомнил Раис республики Рустам Минниханов.
Напомним, что руководитель Татарстана находится с рабочей поездкой в Сочи. Он посетил федеральную территорию «Сириус», где проходит фестиваль, и побывал в павильоне Казани, развернутом на площадке.
«Молодежь Татарстана — самая яркая и дружная делегация на Всемирном фестивале молодежи в Сочи! <...> Встретился с ними в павильоне „Казань“, который каждый день встречает молодежь из 190 стран и знакомит их с национальным колоритом Татарстана», — написал в своем телеграм-канале Рустам Минниханов.
Фото: https://t.me/rustamminnikhanov
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