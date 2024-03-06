Минниханов прибыл в Сочи и посетил павильон Казани в «Сириусе»

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Сочи. Основная цель его визита — участие в церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

После прибытия Минниханов уже побывал в кампусах городов России на федеральной территории «Сириус» к ВФМ. Здесь развернуты пять павильонов регионов, сцена для выступлений, парк миниатюр и другие площадки. Раис Татарстана посетил павильон Казани на Медальной площади. Его сопровождали глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков и сопредседатель Российского движения школьников Дамир Фаттаххов. Площадь павильона составляет 1,5 тыс. кв. метров. В нем организуют культурные вечера, образовательные программы, мастер-классы и концерты для гостей.

Минниханов пообщался с представителями татарстанской делегации и волонтерами из республики. По мнению руководителя РТ, казанский павильон выделяется среди других.

«Но самое главное везде — это люди. Самые талантливые, самые красивые и самые успешные. Сегодня для России проведение фестиваля молодежи — это очень важно. Молодежь из почти 190 государств участвует в этом большом событии. И делегация от Татарстана — одна из самых активных!» — обратился к присутствующим Раис республики.

После этого он встретился с председателем правления «Движения Первых» Григорием Гуровым. В разговоре стороны затронули вопросы взаимодействия Татарстана и движения, развития программы дошкольных образовательных учреждений, в которой регион принимает участие в качестве пилотного. Также обсуждались мероприятия с участием движения, которые планируются в РТ.