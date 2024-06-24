Минниханов дал поручения по безопасности в школах и переходе на российское ПО

Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по достижению технологического суверенитета в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, и Ассоциация содействия цифровому развитию РТ играет большую роль в координации этой работы. Об этом сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов, открывая заседание ассоциации.

По его словам, одна из важнейших задач в современных реалиях – обеспечение безопасности учебного процесса в образовательных учреждениях. При этом есть целый ряд компаний, которые предлагают решения по биометрическому доступу и обработке видеопотока на основе искусственного интеллекта, часть которых пилотируется в республике.

«Сегодня мы ознакомились с еще одним таким решением от компании ICL. Министерству цифрового развития, Министерству образования и науки совместно с правоохранительными органами необходимо обеспечить пилотирование различных решений в образовательных учреждениях и в конце года доложить о результатах», – поручил Минниханов.

Он также отметил увеличение кибератак из-за рубежа, направленных в основном на предприятия Татарстана и поручил обеспечить устойчивость и безопасность производства.

«Основным путем решения является применение на объектах критически важной инфраструктуры отечественной техники с использованием средств защиты информации. Министерству промышленности и торговли совместно с Министерством цифрового развития следует держать данный вопрос на контроле», – заявил Раис РТ

Минниханов также напомнил, что до конца 2024 года государственные компании и учреждения должны перейти на отечественное программное обеспечение. «Совместно с компанией ICL мы ведем работу по переходу республиканских и муниципальных учреждений на операционную систему „Астра Линукс“. Этот процесс нужно завершить уже в ноябре», – подчеркнул он.