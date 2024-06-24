Минниханов осмотрел выставку цифровых инновационных проектов

Выставку цифровых инновационных проектов, организованную в рамках заседания Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана, осмотрел сегодня Раис республики Рустам Минниханов. Мероприятие прошло на площадке казанского многопрофильного лицея №11.

Первым стал проект «Безопасная школа» — видеоанализ с применением технологий искусственного интеллекта для контроля безопасности учебных заведений. Такая система автоматически направляет сигнал охранникам при возникновении подозрительных ситуаций.

Еще одним стендом стала региональная автоматизированная система скорой медицинской помощи, которая позволяет повысить качество приема обращений и сократить время ожидания бригады пострадавшим. Ежедневно система обрабатывает от 3-5 тыс. вызовов, а за прошлый год было обработано свыше 1,3 млн вызовов.

Следующим стала цифровая платформа отрасли экологии и природопользования, которая автоматизирует контрольно-надзорную деятельность, экомониторинг, недропользование.

Кроме того, Минниханову презентовали комплексный сервис по переходу на отечественную операционную систему и программные продукты с предоставлением технической поддержки и обучения пользователей, а также инструмент интеллектуального мониторинга, контроля и анализа рисков киберустойчивости и обновленную систему «Электронное образование».