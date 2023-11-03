Минниханов: Число сделок в сфере исламского банкинга выросло вдвое

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о возросшем интересе к продуктам исламского банкинга после принятия федерального закона о партнерских финансах. Об этом он сказал на совещании по развитию партнерских (исламских) финансов в регионе.

«Принятие закона стимулировало интерес бизнеса и населения к исламским финансам. По информации участников рынка, количество сделок в текущем году уже в два раза превысило итоги прошлого года», — заметил Минниханов.

Во-первых, Татарстан заинтересован в развитии партнерских финансов, поскольку это может привлечь инвестиции из исламских стран. Во-вторых, банковскими продуктами смогут воспользоваться верующие мусульмане, которые, к примеру, по законам шариата не могут взять традиционную ипотеку.

По словам первого заместителя председателя правления «Ак Барс» Банка Радика Саляхутдинова, именно многодетная мусульманская семья, желающая улучшить условия проживания, — и есть главный клиент, заинтересованный в исламской ипотеке.

Ранее заместитель Премьер-министра — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов назвал финансовые организации, включившиеся в эксперимент по исламскому банкингу в Татарстане.