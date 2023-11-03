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Руc Тат
Экономика 3 ноября 2023 13:53

Две финансовые организации включились в эксперимент по исламскому банкингу в Татарстане

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Две финансовые организации стали участниками эксперимента по партнерскому банкингу в Татарстане, сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании в Доме Правительства, где обсудили дорожную карту по развитию исламских финансов в регионе.

«Республика активно включилась в реализацию эксперимента. Менее чем за два месяца его участниками стали две финансовые организации, еще две заявки на рассмотрении. Отрадно, что интерес проявляют и наши зарубежные партнеры. Например, участие в эксперименте планирует "Мир Бизнес Банк» из Ирана", – сказал Минниханов.

К эксперименту подключились «Ак Барс Банк» и «Ак Барс Капитал», заявил заместитель Премьер-министра – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

В заседании также запланированы выступления замглавы Минфина России Алексея Моисеева, главы Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максима Топилина, председателя ДУМ РТ, муфтия республики Камиля хазрата Самигуллина.

Исламский, он же партнерский банкинг основан на соблюдении религиозных правил шариата. Так, например, начисление процентов по любым сделкам находится под строгим запретом. Еще банки не могут инвестировать в производство алкоголя, табака, свиноводство, игорный бизнес и в другие сферы, противоречащие принципам ислама.

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