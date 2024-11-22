Минниханов — Чернышенко: Всё намеченное в национальных целях будет реализовано

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и курирующий Приволжский федеральный округ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обсудили развитие в республике науки, образования, молодежной политики, туризма и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства региона, заместитель Премьер-министра России поблагодарил Рустама Минниханова за организацию рабочей программы и обратил внимание на большой научный и образовательный потенциал региона.

«2024 год объявлен в республике Годом научно-технологического развития. Татарстан в числе „пилотных“ субъектов по разработке региональной госпрограммы в сфере НТР. Регион активно привлекает перспективные кадры в сферу исследований — доля молодых ученых в республике составляет порядка 60%. Шесть вузов участвуют в программе „Приоритет-2030“. Татарстан среди лидеров по количеству созданных кластеров „Профессионалитета“ — их 14. Системно поддерживаются передовые инженерные школы. В республике один из самых высоких показателей в стране по привлечению средств бизнеса в совместные проекты с такими школами. Продолжается строительство инфраструктуры, открыты более 500 центров образования „Точка роста“», — перечислил Дмитрий Чернышенко.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он также заметил, что Татарстан уделяет большое внимание работе с молодежью. Согласно опросам, более 80% проживающих в РТ молодых людей верят в возможность самореализации в родном регионе. Ежегодно в патриотических мероприятиях участвуют приблизительно 150 тыс. человек. В рамках программы «Регион для молодых» республике выделили на развитие инфраструктуры молодежной политики свыше 450 млн рублей.

Кроме того, вице-премьер РФ отметил, что в Татарстане по итогам 2023 года уровень вовлеченности в регулярные занятия физкультурой и спортом выше планового — около 63%.

На создание в регионе спортивной инфраструктуры выделяются средства по федеральным проектам «Спорт — норма жизни» и «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Уровень обеспеченности спортивными сооружениями достиг примерно 72%, что соответствует плану. Жители РТ вовлечены в систему ГТО: работает 51 центр тестирования, около 640 тыс. человек выполняли нормативы, более 440 тыс. получили знаки отличия.

Помимо этого, только в текущем году в Татарстане прошли 210 всероссийских и 22 международных соревнования, среди которых были «Игры будущего» и Игры стран БРИКС. Это позволяет профессиональным спортсменам сохранять форму, уточнил Чернышенко.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Следующей затронутой темой оказался туризм. Вице-премьер напомнил, что к 2030 году турпоток в России должен удвоиться и достичь 140 млн человек в год — такую задачу поставил Президент РФ Владимир Путин. По его словам, в Татарстане у туризма значительный потенциал для роста. За девять месяцев этого года республику уже посетили около 1,9 млн человек. На создание туристической инфраструктуры по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» РТ в 2024 году выделено 283 млн рублей. «Средства пойдут в том числе на строительство модульных гостиниц, закупку туристического оборудования и работу Центра развития кадрового потенциала туристической отрасли», — добавил Чернышенко.

По программе льготного кредитования в Казани строится акватермальный комплекс, его смогут посещать до 1 млн человек в год. Еще один масштабный инвестиционный проект реализуется совместно с корпорацией Туризм.РФ — это «Казань марина». Благодаря ему должно быть создано 2 тыс. рабочих мест.

В свою очередь Рустам Минниханов констатировал, что при поддержке Президента России и Правительства РФ в Татарстане реализуется ряд крупных федеральных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения. «Мы во всех проектах принимаем активное участие, чувствуем серьезную поддержку. Всё, что намечено в национальных целях Президента страны, будет реализовано», — заверил он.

Ранее Минниханов и Чернышенко посетили строящийся Центр развития футбола в Казани.