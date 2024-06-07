Минниханов: Будем стараться кратно увеличить товарооборот с Таджикистаном

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума встретился с первым заместитель Премьер-министра Таджикистана Хокимом Холикзодой. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Мы высоко ценим сотрудничество между нашими республиками в рамках российско-таджикистанских отношений», — подчеркнул Рустам Минниханов, приветствуя собеседника. Также он отметил важность постоянного диалога президентов двух стран — Владимира Путина и Эмомали Рахмона, который позволяет создавать хорошие возможности для сотрудничества на межрегиональном уровне.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, Раис Татарстана попросил передать слова приветствия и благодарности лидеру Таджикистана за визит в Казань и личное участие в церемонии открытия «Игр будущего».

Говоря об экономическом сотрудничестве, Рустам Минниханов констатировал, что объем товарооборота пока остается небольшим — по итогам прошлого года он составил 36 млн американских долларов. «Будем работать над тем, чтобы кратно его увеличить», — заверил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В связи с этим Раис РТ рассказал об экономическом и промышленном потенциале республики и о тех направлениях, в которых возможно нарастить товарооборот.

Во время встречи к беседе присоединился министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. В разговоре с представителями руководства Таджикистана он затронул такую тему, как системная работа по привлечению мигрантов в строительство и ЖКХ. В частности, зашла речь об организации обучения всех пребывающих.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Первый заместитель Премьер-министра Таджикистана поблагодарил Рустама Минниханова за встречу. «Российская Федерация является стратегическим партнером Таджикистана. У нас хороший темп по росту товарооборота между нашими странами. Много незадействованного потенциала, в том числе с Татарстаном», — подчеркнул Хоким Холикзода.

XXVII Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 5 по 8 июня, его тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Сегодня на пленарном заседании ПМЭФ должен выступить Президент РФ Владимир Путин.