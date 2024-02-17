Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов: Более 12 тысяч татарстанцев входят в студенческие отряды
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил молодежь с Днем российских студенческих отрядов.
«В нашей республике более 12 тысяч молодых людей входят в эту молодежную организацию. Котлыйм барыгызны да! Алга таба да уңышлар телим!» — подписал он фотографии с молодыми людьми — участниками движения.
Напомним, что ранее российскую молодежь поздравил Президент Владимир Путин. Он отметил, что молодые активисты всегда находятся там, где трудно и нужна их поддержка.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»