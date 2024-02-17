Минниханов: Более 12 тысяч татарстанцев входят в студенческие отряды

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил молодежь с Днем российских студенческих отрядов.

«В нашей республике более 12 тысяч молодых людей входят в эту молодежную организацию. Котлыйм барыгызны да! Алга таба да уңышлар телим!» — подписал он фотографии с молодыми людьми — участниками движения.

Напомним, что ранее российскую молодежь поздравил Президент Владимир Путин. Он отметил, что молодые активисты всегда находятся там, где трудно и нужна их поддержка.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov