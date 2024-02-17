Путин — участникам студотрядов: Вы всегда там, где трудно и требуется энтузиазм

Участники студенческих отрядов востребованы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и реализации различных значимых проектов. Они всегда там, где трудно, нужны энергия и целеустремленность юности, заявил Президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников форума «Труд крут».

Глава государства напомнил, что в 2024 году исполняется 65 лет со дня основания движения студенческих отрядов. За этот период оно объединило десятки тысяч людей, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие страны и решение общенациональных задач.

«И конечно, особо отмечу ваши усилия, направленные на благоустройство воинских захоронений и мемориалов, восстановление инфраструктуры новых регионов России, поддержку семей участников специальной военной операции», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.