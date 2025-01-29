Минниханов: Благодарю сотрудников МЧС за смелость при ликвидации последствий атак БПЛА

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил сотрудников МЧС за смелость при ликвидации последствий атак БПЛА на совместном заседании коллегии Главного управления МЧС России по РТ и МЧС РТ.

Он подчеркнул, что главный вызов на сегодня – успешное завершение специальной военной операции.

«На все попытки нас запугать и ослабить изнутри мы отвечаем сплоченностью и единством общества. Хочу поблагодарить сотрудников МЧС за смелость и мужество, проявленные при ликвидации последствий атак БПЛА», – сказал Рустам Минниханов.

Он заметил, что атаки беспилотников на республику показали, что в сфере обеспечения безопасности граждан еще многое предстоит сделать. Поэтому 25 февраля запланировано проведение заседания Совета Безопасности республики «О состоянии готовности гражданской обороны в Республике Татарстан и мерах по её совершенствованию»

«Татар-информ» рассказывал, что 21 декабря прошлого года в Казани было зафиксировано 8 прилетов БПЛА. Из них один прилет в сторону промышленного предприятия, один был зафиксирован над рекой, шесть – на жилой массив.