Минниханов: Благодарю сотрудников МЧС за смелость при ликвидации последствий атак БПЛА
Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил сотрудников МЧС за смелость при ликвидации последствий атак БПЛА на совместном заседании коллегии Главного управления МЧС России по РТ и МЧС РТ.
Он подчеркнул, что главный вызов на сегодня – успешное завершение специальной военной операции.
«На все попытки нас запугать и ослабить изнутри мы отвечаем сплоченностью и единством общества. Хочу поблагодарить сотрудников МЧС за смелость и мужество, проявленные при ликвидации последствий атак БПЛА», – сказал Рустам Минниханов.
Он заметил, что атаки беспилотников на республику показали, что в сфере обеспечения безопасности граждан еще многое предстоит сделать. Поэтому 25 февраля запланировано проведение заседания Совета Безопасности республики «О состоянии готовности гражданской обороны в Республике Татарстан и мерах по её совершенствованию»
«Татар-информ» рассказывал, что 21 декабря прошлого года в Казани было зафиксировано 8 прилетов БПЛА. Из них один прилет в сторону промышленного предприятия, один был зафиксирован над рекой, шесть – на жилой массив.