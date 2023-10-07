Минниханов: Благодаря поддержке Путина Татарстан уверенно движется вперед

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения.

«Сегодня, 7 октября, день рождения Президента нашей страны — Владимира Владимировича Путина», — напомнил руководитель республики, на что присутствующие в зале отреагировали аплодисментами.

«Благодаря его личному вниманию и поддержке Республика Татарстан уверенно движется вперед», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Это значимое для страны время, и мы должны еще сильнее сплотиться вокруг нашего национального лидера и работать на благо Отечества», — добавил Раис РТ и еще раз поздравил главу государства, на что участники совещания вновь ответили аплодисментами поддержки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов от лица жителей республики поздравил Путина с днем рождения.