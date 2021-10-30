Минниханов: Без вакцинации будет очень сложно сохранить здоровье и жизни людей

Фото: пресс-служба Президента РТ

Без вакцинации от коронавируса будет очень сложно сохранить здоровье и жизни людей. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Ситуация напряженная, но под контролем. Мы видим некую стабилизацию пока <...> В сутки где-то 170-176 фактов фиксируем. Но, к сожалению, теряем людей», — сказал руководитель республики.

Рустам Минниханов отметил, что на сегодня первым компонентом привито 1 млн 556 тыс. человек.

«Вакцины в достаточном количестве. 237 тыс. доз у нас есть, работают 170 пунктов вакцинации. Только за вчерашний день привились свыше 30 тыс. человек. Без вакцинации будет очень сложно сохранить здоровье, жизни людей», — добавил Президент Татарстана.

Он также отметил, что республиканские власти на основании указа Президента России Владимира Путина о введении нерабочих дней приняли соответствующее решение касательно коронавирусных ограничений.