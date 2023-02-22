Количество заявлений о банкротстве граждан в Татарстане за год выросло в 1,5 раза

В Татарстане сохраняется тенденция к росту числа заявлений о банкротстве граждан. Статистику по поступившим и рассмотренным заявлениям граждан сегодня на итоговом совещании в Арбитражном суде РТ озвучил председатель суда Максим Боровков.

Боровков сообщил, что в 2020 году поступило 3828 таких заявлений. Было рассмотрено 2032 дела. В 2021 году таких заявлений было уже 5726, большая часть которых (4178) была рассмотрена. В 2022 году их число снова показало рост: поступило8558 заявлений, на основании которых было возбуждены 5646 дел. Рост банкротных заявлений граждан, отметил Боровков, составил порядка 49%. Число рассмотренных дел также выросло на 35%.

При этом, банкротство юридических лиц в 2022 году продемонстрировало обратную картину. По сравнению с 2021 годом количество таких заявлений снизилось на 55%. Рассмотрено таких дел на 52%, чем годом ранее. Из наиболее крупных предприятий, банкротство которых было инициировано в минувшем году Боровков назвал ООО «Гемонт», АО «Татфлот», кредитно- сберегательный кооператив «Единый сберегательный центр» и другие.

Общее количество дел, рассмотренных в прошлом году Арбитражным судом РТ, составило 87742. Этот показатель на 12,6% выше, чем в 2021 году. Дела о банкротстве и обособленные споры в их рамках составляют основную массу – 64%.