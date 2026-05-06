Минниханов: Артисты Татарстана провели концерт для бойцов по случаю 9 Мая

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своих социальных сетях выложил видео концерта, который устроила в преддверии 9 Мая и в завершение поездки делегации региона в прифронтовую зону творческая бригада республики.

«Завершилась рабочая поездка делегации Татарстана в зону проведения СВО. По сложившейся традиции в преддверии Дня Победы для военнослужащих из республики выездная творческая бригада организовала праздничные мероприятия», – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

«Артистларыбыз, әлеге ял минутларының Ватаныбызны саклаучылар өчен аеруча мөһим булуын аңлап, чыгышларына күңел җылысын сала. Афәрин! (в переводе – „Наши артисты, понимая, что эти минуты отдыха особенно важны для защитников Отечества, наполняют свои выступления душевным теплом. Молодцы!“)» – подчеркнул Рустам Минниханов.

В рамках рабочей поездки делегация РТ проводила награждения отличившихся военнослужащих из Татарстана медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

