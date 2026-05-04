Минниханов: Наша святая обязанность – всячески поддерживать наших героев!

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях показал очередное видео награждения отличившихся военнослужащих из Татарстана медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

«Продолжаем чествовать наших защитников на передовой. Медалью ордена „За заслуги перед Республикой Татарстан“ удостоены военнослужащие, проявившие отвагу и мужество при исполнении воинского долга», – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

Награждение по традиции провел генерал-лейтенант Владимир Майстренко, который курирует подразделения из Татарстана в зоне специальной военной операции.

«Иҗат бригадасы Җиңү көне алдыннан сугышчыларга һәм җирле халыкка бәйрәм концерты күрсәтте. Батырларыбызга һәрьяклап ярдәм күрсәтү – безнең изге бурычыбыз! (в переводе – „Творческая бригада накануне Дня Победы показала бойцам и местным жителям праздничный концерт. Наша святая обязанность – всячески поддерживать наших героев!“)» – подчеркнул Рустам Минниханов.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.