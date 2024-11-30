Минниханов анонсировал работу «Центра реабилитации на колесах» в трех районах РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Мобильный комплекс для реабилитации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата «Центр реабилитации на колесах» в ближайшие месяцы будет работать в Бавлинском, Ютазинском и Бугульминском районах Татарстана. Об этом рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

«Ознакомились с мобильным реабилитационным комплексом с авторскими тренажерами Марата Ильясова. Оборудование позволяет проводить реабилитацию людям с нарушением работы опорно-двигательного аппарата, проживающим в небольших сельских поселениях, которым сложно выезжать в крупные медцентры», — отметил он.

«В ближайшие месяцы комплекс будет работать в Бавлинском, Ютазинском и Бугульминском районах Татарстана. В мобильном комплексе может заниматься до 15 человек в день», — проинформировал Минниханов.

«Мобиль тернәкләндерү үзәге илебезнең иң яхшы 100 социаль проекты исемлегенә керде! Якын айларда комплекс Баулы, Ютазы, Бөгелмә районнарында хезмәт күрсәтәчәк дип планлаштырыла. Бу җиһазлар мохтаҗларга файда китерсен, саулыкларын ныгытсын! (в переводе с татарского — „Мобильный реабилитационный центр вошел в список 100 лучших социальных проектов нашей страны! Планируется, что в ближайшие месяцы комплекс будет обслуживать Бавлинский, Ютазинский, Бугульминский районы. Пусть это оборудование приносит пользу нуждающимся, укрепляет здоровье!“)» — добавил руководитель республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустаму Минниханову показали «Центр реабилитации на колесах» для инвалидов-колясочников.