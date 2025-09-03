Минниханов анонсировал принятие республиканской стратегии роботизации

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на прошедшем в Иннополисе семинаре-совещании с директорами промышленных предприятий республики по внедрению и использованию в производстве робототехники анонсировал принятие региональной стратегии роботизации. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Участники совещания обсудили мировые тренды промышленной роботизации, существующие меры государственной поддержки, решения по автоматизации производств, потребности и вызовы отрасли. Сотрудники Университета Иннополис рассказали о промежуточных итогах работы центров развития промышленной робототехники в России. IT-вуз как оператор грантового конкурса Минпромторга РФ провел два отбора центров-спутников. Победителями стали пять организаций из Перми, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска.

Вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов заявил, что Татарстан вносит значительный вклад в развитие промышленной роботизации. Так, сейчас республика входит в топ-5 регионов России по числу используемых роботов.

Вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко обратил внимание на то, что сильнее прочих в роботизации производства продвинулись предприятия автопрома: «Тракс Восток Рус», КАМАЗ, «Соллерс-Алабуга» и другие. Во всех ведущих учебных учреждениях Татарстана, включая Университет Иннополис, КФУ, КНИТУ-КАИ и «Алабуга Политех», готовят специалистов по робототехнике, добавил он.

Генеральный директор Казанского вертолетного завода Николай Яковлев рассказал о новом механообрабатывающем производстве. Современный корпус, оснащенный при поддержке Минпромторга РФ, позволит повысить производительность труда за счет внедрения автоматизированных линий. Там предполагается изготавливать широкую номенклатуру деталей для заводов холдинга «Вертолеты России» и выполнять коммерческие заказы. Производство также открывает дополнительные возможности по созданию рабочих мест.

Рустам Минниханов высоко оценил работу холдинга по модернизации КВЗ. Он также напомнил, что накануне первый полет совершил импортозамещенный легкий многоцелевой вертолет «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В. «Это знаковое событие для страны. Поздравляем наших заводчан и двигателестроителей», – подчеркнул он.

Затем Раис РТ констатировал, что развитие промышленной роботизации – важнейшее направление повышения конкурентоспособности экономики. «Самое главное – в республике есть и производители роботов, и соответствующие специалисты. Нам очень серьезно нужно поработать в части подготовки и переподготовки кадров. В сентябре у нас большое мероприятие – Kazan Digital Week. Эту тему следует обстоятельно отработать и в рамках данного форума», – поручил он.

Кроме того, Минниханов проинформировал, что в Татарстане планируется принять республиканскую стратегию роботизации. «Надо разработать данную стратегию совместно с нашими промышленниками. Два раза в год будем подводить итоги данной работы. Это наша приоритетная задача», – заметил он.

По словам руководителя республики, перспективы роботизации охватывают практически все отрасли экономики, способствуют повышению производительности и обеспечивают технологическое лидерство. «Все должны активно включиться в эту работу», – подытожил он.

Перед началом совещания Рустам Минниханов побывал на производственной площадке Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис. Там ему показали робототехнические комплексы и системы автоматизации производства. В частности, он ознакомился с ИИ-системой промышленной ультразвуковой томографии для поиска дефектов сварных соединений «СПРУТ», роботами-сварщиками для работы с металлоконструкциями из стали, алюминия и меди, а также роботом-паллетайзером для автоматизации упаковки и транспортировки товаров в пищевой и перерабатывающей промышленностях.