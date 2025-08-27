Минниханов анонсировал новые меры социальной поддержки семей с детьми

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время приема в честь лучших семей республики, прошедшего в Казанском Кремле, рассказал о новых мерах социальной поддержки семей с детьми, которые вводятся в текущем году.

В частности, Раис РТ упомянул 30-процентную компенсацию стоимости обучения детей из многодетных семей в профессиональных образовательных организациях и единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей студенткам очной формы обучения при постановке на учет по беременности.

На встречу, которая прошла накануне Дня республики, были приглашены 45 семей из разных городов и районов Татарстана.