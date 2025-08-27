Рустам Минниханов: Семья – основа сильной страны, верности и любви к Родине

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Торжественный прием от имени Раиса РТ Рустама Минниханова и его супруги Гульсины, посвященный чествованию лучших семей Татарстана, состоялся сегодня в Казанском Кремле. На встречу, которая прошла накануне Дня республики, были приглашены 45 семей из разных городов и районов региона.

«Сегодня, в преддверие Дня республики, в этом зале собрались юбиляры супружеской жизни, семьи участников специальной военной операции, многодетные родители, воспитавшие детей достойными членами общества. Семья – это основа сильной страны. В объявленный Год защитника Отечества и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно важно воспитывать детей на примере героев войны и современников, транслировать традиционные ценности, присущие нашей многонациональной стране». – сказал, обращаясь к собравшимся, Рустам Минниханов.

На мероприятие пришли многодетные семьи, а также супружеские пары, отметившие юбилеи совместной жизни, родители отличившихся участников спецоперации, представители самых разных профессий – педагоги, воспитатели, строители, инженеры, аграрии.

«Крепкая семья – это верность и любовь к Родине, уважение к историческому наследию. Ваш родительский труд заслуживает самого большого почтения. Вы воспитываете достойных, сильных духом детей, которые становятся гордостью семьи и Отечества», – сказал Раис Татарстана, обращаясь к приглашенным.

Он поблагодарил матерей, вырастивших настоящих защитников, готовых отстоять честь страны. Отдельные слова благодарности Раис Татарстана адресовал женам и семьям бойцов, участвующих в СВО.

«Ваши стойкость, терпение, поддержка помогают воинам достойно выполнять свой долг, вы – их крепкий тыл и вдохновение. Спасибо вам за вашу силу и преданность», – сказал Рустам Минниханов.

В числе гостей оказалась семья Нусратовых из Набережных Челнов. Тимур и Дарья в браке 11 лет, воспитывают двух детей. Тимур военный, ему довелось служить в Таджикистане на границе с Афганистаном, а также в зоне СВО.

«После тяжелого ранения меня отправили в отставку. Мы начали активно заниматься сбором и доставкой гуманитарной помощи бойцам. Недавно вернулись вместе с супругой из зоны СВО, куда доставили гуманитарный груз», – сообщил «Татар-информу» Тимур Нусратов.

Дарья Нусратова добавила, что ее муж за год провел уроки мужества более чем в ста школах.

Ирек и Минзиля Галиевы из Арского района в браке 34 года, воспитывают 11 детей. «Аллах дам нам много детей. Мы благодарны ему за то, что он дал нам такую счастливую жизнь», – заметил глава семейства в разговоре с «Татар-информои».

Ирек Галиев трудится имамом в мечети. Его супруга работает воспитателем в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. Говорит, что главное в семье – уважение и взаимопонимание.

На сегодняшней встрече Раис Татарстана также сообщил, что в этом году вводятся новые меры социальной поддержки. Это 30-процентная компенсация стоимости обучения детей из многодетных семей в профессиональных образовательных организациях, единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей студенткам очной формы обучения при постановке на учет по беременности и другие. Поддержка семей с детьми остается ключевым приоритетом всей государственной политики и программ развития республики, заверил Рустам Минниханов.

В ходе церемонии были вручены государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан.

Государственной наградой Российской Федерации – медалью ордена «Родительская слава» – награждены:

семья Ришата Рашитовича и Розы Миннияровны Валиахметовых, где воспитываются пять детей (Альметьевский район);

семья Михаила Геннадьевича и Ольги Анатольевны Мешалкиных, у которых четыре ребенка (Нижнекамский район);

семья Рафика Рафаэльивича и Рамзии Рауфовны Юсуповых, где воспитываются пять детей (Казань).

Государственной наградой Республики Татарстан – медалью «Родительская доблесть» – награждена семья Ирека Индусовича и Минзили Гаптелхаевны Галиевых, где воспитываются 11 детей (Арский район).

Государственной наградой Республики Татарстан – медалью «Ана даны – Материнская слава» – отмечены:

Исаева Наталья Геннадьевна, пять детей (Алькеевский район);

Ташевцева Айгуль Агзамовна, пять детей (Высокогорский район);

Чернышева Лейсан Замилевна, семь детей (Чистопольский район);

Абдулвалеева Резеда Тагировна, шесть детей (Азнакаевский район);

Гильметдинова Лилия Асгатовна, пять детей (Лениногорский район);

Рафикова Гульнара Раифовна, пять детей (Сабинский район).